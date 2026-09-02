Český Goodwill 2026 představuje 44 inspirativních podnikatelů

Český Goodwill právě dnes představuje finalisty 14. ročníku ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Do závěrečné fáze tzv. firmových oscarů postoupilo 44 podnikatelů a podnikatelek, s jejichž příběhy se už nyní můžete seznámit na www.cesky-goodwill.cz.
Zdroj: Český Godwill
Do finálového klání postoupili z celkem nominovaných 76 firem a během září se budou ucházet o přízeň veřejnosti v online hlasování. Každý medailonek finalisty obsahuje tlačítko „hlasovat“ – klikněte a podpořte svého favorita v souboji o titul Osobnost Český Goodwill 2026. O přízeň veřejnosti v kategorii Osobnost se automaticky uchází všichni finalisté. Hlasování veřejnosti probíhá od 1. do 14. září 2026a každý hlasující může odevzdat pouze jeden hlas. Navíc osoba, která nominovala vítěze titulu Osobnost Český Goodwill 2026, získá také atraktivní odměnu – studium MBA na prestižní NEWTON UNIVERSITY, která je partnerem projektu.
Současně odborná porota zvolí nejsilnější příběhy v kategoriích Tradice, Inovace, Partner, Marketér aMade in Czechia. Porotci jsou podnikatelé, kteří sami ocenění Český Goodwill již získali, a hodnotí finalisty ve dvou kolech – nejprve každý individuálně, poté společně na zasedání, které letos proběhne 16. září 2026.
„Každý rok znovu vidíme, jak silné a inspirativní příběhy české podnikání přináší. Vybrat z nich ty nejvýraznější proto není pro porotu jednoduchý úkol. Právě v tom je ale Český Goodwill jedinečný – dává prostor firmám a lidem, jejichž práce, přístup a hodnoty si zaslouží uznání,“ říká Lenka Hlavatá, předsedkyně poroty a výkonná ředitelka HPCG, která je autorem a organizátorem firmových oscarů.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne 21. října během galavečera Český Goodwill 2026 v Praze. Český Goodwill je oceněním pro firmy, kterých si lidé váží. Od roku 2013 je pořádá česká poradenská skupina HPCG.cz. Nad transparentním průběhem dohlíží světově uznávaná certifikační autorita TÜV SÜD Czech. Mediálními partnery jsou FTV Prima, Magazín KPCG a Rádio Blaník a Hitrádia. Partnery ocenění Český Goodwill 2026 jsou společnosti HELUZ GROUP (platinový partner), X Production, ETNETERA GROUP a NEWTON UNIVERSITY. Partnery galavečera jsou společnosti Quant Retail, M + T Hříbek Group, Bohemia Paper, Klasa a Regionální potravina, a křišťálový partner AVETON.