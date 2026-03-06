Česká marketingová společnost má nové vedení. Prezidentkou se stala Ladislava Knihová

Česká marketingová společnost (ČMS) má nové vedení. Na jednání prezidia dne 12. února 2026 byla prezidentkou zvolena PhDr. Ladislava Knihová, Ph.D., MBA. Funkce viceprezidentů nově zastávají Ing. Tomáš David a PhDr. Naděžda Krohová.

Zdroj: ČMS

Nové vedení vzešlo z hlasování členů prezidia ČMS. V rámci rozdělení kompetencí bude Tomáš David jako viceprezident odpovědný především za ekonomický chod společnosti. Naděžda Krohová se ve své roli viceprezidentky zaměří zejména na vztahy s partnery.

Bezprostředně po svém zvolení nová prezidentka ČMS zdůraznila význam týmové spolupráce:
„Děkuji za důvěru, kterou vnímám s pokorou a zároveň jako silnou motivaci. ČMS je pro mě především společenství lidí, kteří sdílejí stejné nadšení pro marketing – ať už přicházejí z praxe, agentur, firem nebo akademického prostředí. Přeji si, aby se u nás každý cítil vítaný a měl prostor se inspirovat, vzdělávat a otevřeně sdílet zkušenosti v prostředí vzájemného respektu. Navážeme na to, co se osvědčilo, a společně budeme rozvíjet i témata, která dnes hýbou oborem – od odpovědného využívání AI až po důvěru, udržitelnost a etické jednání značek.“

Nové vedení chce navázat na dosavadní aktivity společnosti, které zahrnují výzkum, profesní vzdělávání, odborná setkání i podporu marketingové praxe. Součástí těchto aktivit jsou také prestižní soutěže Marketér roku a Marketér roku Junior, které dlouhodobě oceňují inspirativní projekty a osobnosti a zároveň podporují nastupující generaci marketingových talentů.

Cílem ČMS je nadále posilovat komunitní charakter organizace, propojovat generace marketérů a vytvářet prostředí, které členům pomáhá orientovat se v rychle se měnících marketingových trendech i každodenních výzvách oboru.

