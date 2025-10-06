Branding v éře AI: Jak se mění značky v době inteligentních technologií

Jak se proměňuje svět značek v době umělé inteligence? Jak udržet autenticitu a důvěru, když algoritmy generují obsah rychleji než kreativní týmy? Odpovědi nabídne podzimní seminář „Branding v éře AI: Evoluce značky v době inteligentních technologií“, který se uskuteční 13. listopadu 2025 v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). Akci pořádá Česká marketingová společnost (ČMS)společně s Klubem učitelů marketingu (KUM) a Radiohouse je mediálním partnerem semináře.
Zdroj: ČMS
Seminář propojí praxi s akademickým pohledem na budoucnost brandingu v digitálním věku. Odborníci z marketingu, médií i technologických firem představí, jak umělá inteligence mění způsob, jakým značky vznikají, komunikují i reagují na chování zákazníků.
„Navazujeme na úspěch minulých seminářů. Zájem a pozitivní ohlasy z loňska nás těší, ale zároveň zavazují – chceme být ještě praktičtější, přinést konkrétní návody a otevřít dialog mezi byznysem a akademií. Účastníci by si měli odnést nejen inspiraci, ale i konkrétní ‚to-do list‘,“ říká Tomáš David, prezident ČMS.
Značky se mění rychleji než kdy dřív – a AI je přitom klíčovým katalyzátorem této proměny.
Program se zaměří zejména na tři oblasti:
- AI a budoucnost brandingu: aktuální výzkumy a zkušenosti z praxe
- Firemní kultura a employer branding: jak vnitřní prostředí formuje značku
- Bezpečnost, důvěra a data: jak chránit informace, osobní údaje i reputaci značky
Účastníci získají přehled o tom, jak růst v digitální době bez ztráty identity, jak efektivně využít AI k posílení relevance značky a jak přetavit nové technologie do měřitelných obchodních výsledků.
Kde a jak se připojit
Seminář proběhne prezenčně v CIIRC ČVUT (Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 10. patro – Penthouse) a zároveň bude streamován online.
Termín: 13. listopadu 2025, 9:00–16:00 (registrace od 8:30)
Registrace a informace: www.cms-cma.cz
Seminář je určen všem, kteří se zajímají o moderní marketing – od brand manažerů a marketérů přes HR profesionály až po akademiky a studenty. V roli partnera akce vystupuje CIIRC ČVUT, mediálním partnerem je Radiohouse.