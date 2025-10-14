Týden inovací 2025: Umělá inteligence, lidskost a budoucnost podnikání

Týden inovací 2025, který se konal 9. a 10. října v Praze přinesl nejen technologické novinky, ale především hluboké zamyšlení nad tím, jakým směrem se ubírá naše společnost. V originálních prostorách ČSOB v Praze se sešli podnikatelé, studenti, výzkumníci, startupisté i zástupci veřejného sektoru, aby sdíleli své vize, zkušenosti a obavy. V rámci našeho mediálního partnerství Radiohouse a podcastového studia Audio Arena, umístěného hned vedle hlavní stage jsme zaznamenali desítky rozhovorů, které reflektovaly témata i pocity návštěvníků. Každý z účastníků dostal otázku ohledně konference samotné, klíčových inovací pro jeho obor v příštím roce a také otázku na budování značky své firmy či projektu.
AI jako klíčová inovace – ale ne bez výhrad
Nejčastěji zmiňovaným tématem byla bezesporu umělá inteligence. Zazněla ve více než 80 % rozhovorů. Pro některé je AI nástrojem, který zefektivní práci, pro jiné výzvou, jak zachovat lidskost v digitálním světě.
„AI pomáhá, ale je důležité, aby ji lidé uměli začlenit do života. To bude chvíli trvat,“ říká Tomáš Tuček, expert na data a zakladatel startupu Just CAT IT.
„AI mění dynamiku mezi státy. Je potřeba mezinárodní regulace, jinak se dostaneme do geopolitického chaosu,“ varuje Rudolf Samuel Mašek, zakladatel ekologického startupu Aqua-reactor.
Zazněly i obavy z nahrazení lidské práce, zejména v médiích a právních službách. Přesto většina respondentů vnímá AI jako pomocníka, nikoliv hrozbu a rozhodně to bylo téma číslo jedna.
Česko začíná budovat také infrastrukturu pro AI projekty, které posílí domácí znalostní a inovační základnu. Otevření prvního specializovaného datacentra pro umělou inteligenci v Kanicích u Brna oznámil Karel Diviš z MasterDC, přímo na konferenci. Centrum vzniklo ve vojenském areálu, jehož součástí jsou i telekomunikační protiatomové kryty. Lokalita je tak unikátní především úrovní zabezpečení.
Networking, lidskost a inspirace
Vedle technologií byl druhým nejčastějším tématem networking. Účastníci oceňovali možnost potkat se s lidmi z různých oborů, navázat spolupráce a sdílet zkušenosti.
„Týden inovací je inspirativní událost, která nehraje na formu, ale na obsah. Propojuje nové tváře a témata,“ shrnula Renata Kolaříková, zástupkyně Allegro Partnership.
„Nejvíc mě zaujala přednáška o dlouhověkosti. Překvapilo mě, jak vážně se tím už dnes zabýváme,“ dodává Filip Roskovec, z O2.
Brand jako příběh, nejen logo
Otázka budování značky se ukázala jako velmi různorodá. Zatímco korporace sází na konzistenci a vizuální identitu, startupy a neziskové projekty budují značku skrze příběhy, autenticitu a osobní kontakt.
„Snažíme se být jiní, ale autentičtí. Točíme reels o zákoníku práce, nebojíme se dělat si ze sebe srandu,“ říká Svatava Veverková, advokátka.
„Budujeme komunitu kolem našich serverů. Chceme, aby lidé věděli, kam jít pro kvalitní informace,“ vysvětluje Monika Stejskalová, z mediálního vydavatelství Internet Info.
Zdroj: Účastníci interview Týden inovací 2025, n=114
Mladí lidé a odvaha začít
Silným momentem byly rozhovory se studenty, kteří už v mladém věku podnikají nebo zakládají vlastní projekty.
„Nejhorší je nezačít. Když jsme mladí, můžeme dělat chyby. Otevře to dveře do světa byznysu,“ říká Lukáš Gavel, student a majitel reklamní firmy.
„Děti by měly vědět, že technické obory nejsou nudné. Popularizace techniky je klíčová,“ dodává Tomáš Měřínský, ze společnosti KONSTRUKCE MEDIA.
Závěr: Inovace nejsou jen technologie
Týden inovací 2025 ukázal, že inovace nejsou jen o technologiích, ale o změně myšlení, odvaze zkoušet nové věci a schopnosti propojit různé světy včetně toho, že nesete riziko. AI je nástroj, ale lidskost zůstává klíčem a v tom byla cítit i síla eventu jako je Týden inovací.
Zdroj: Účastníci interview Týden inovací 2025, n=114