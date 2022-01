Show Jana Krause – hosté 19.1.

Herec Vasil Fridrich, herečka Denisa Nesvačilová a zlepšovači života slepic Kateřina Šedivá a Jiří Lesňák se představí v premiérovém dílu Show Jana Krause ve středu 19. ledna ve 21.35 na Primě.



Vasil Fridrich – „Moje maminka tenkrát nevěděla, co se mnou. Přemýšlela, kam tu moji eruptivní energii nasměrovat. Nepomáhal ani intenzivní sport. Pracovala v knihovně a v posledním patře budovy byla lidová škola umění, kde měli i dramatický kroužek. Pan učitel z tohoto oboru chodil do knihovny, slovo dalo slovo, zapsali mě tam a mě to začalo bavit,“ přibližuje Vasil, jak se z něj stal herec. Až donedávna byl známý jako představitel spíše vedlejších postav, ale to už neplatí. Aktuálně jde v televizi i divadle z velké role do ještě větší, takže se divákovi klidně může stát, že v jediném týdnu Vasila uvidí jako rozvážného kriminalistu, starostlivého otce, bezcitného manipulátora i rozervaného loosera. Kromě toho si ještě může pustit některou z audioknih, které herec tak rád načítá, nebo rozhlasový pořad, které tak rád moderuje. „Sám si smím vybírat osobnosti a pořád se učím, jak tu hodinu povídání strukturovat, tak aby bavila posluchače, hosty i mě. Nejraději si zvu lidi, které neznám, s nimi se mi před mikrofonem zpravidla povídá svobodněji než s těmi, se kterými si tykám. Pořád mám totiž za to, že je dobrodružnější, když přede mnou sedí někdo, kdo je pro mě do poslední chvíle v podstatě cizí člověk,“ říká Vasil.

Denisa Nesvačilová – kdyby se v Táboře před třiceti lety narodil manželům Nesvačilovým chlapec, je dost možné, že by z něj dnes byl prvoligový fotbalista, podobně jako svého času tatínek Josef. Jenže na svět přišla dcera Denisa. Nejprve to vypadalo, že bude vrcholově dělat moderní gymnastiku, ovšem nakonec se z ní stala jedna z nejžádanějších hereček své generace. Účinkovala v posledních Básnících, v komerčně úspěšné komedii Přes prsty hrála jednu z hlavních rolí, a když se objevila jako mrcha v diváky milované Slunečné, chvíli dokonce čelila internetové šikaně. „Byly to různé výhrůžky, občas dost extrémní. Že si mě najdou a pak podají. Nebylo to úplně příjemné, šlo o prudké výrony emocí. Pak se to naštěstí zklidnilo. Později už jsem se jen dočetla, že mám předkus a jsem zrzavá, na což ale spousta lidí reagovala, že je to přece hezké,“ vypráví Denisa, jaké je to stát se postavou, která se záměrně nemá stát miláčkem národa. Jak vidno, herecké práce má Denisa v současnosti dost. Zároveň však ví, že kdyby tomu tak nebylo, nemá problém dělat něco jiného. Když jí totiž bylo devatenáct, musela se postavit na vlastní nohy, a tak dva roky pracovala ve finanční sféře. A nedávno chybělo málo a Denisa se ocitla za výčepem. „Než mi nabídli Slunečnou, zařizovala jsem si, že bych šla čepovat pivo na zahrádky. Byla to jedna z mála prací, která šla dělat, a zároveň být trochu k dispozici ve svém oboru. Pracovalo se tam od pěti do noci a já věděla, že přes den budu mít volno, abych mohla natáčet,“ vzpomíná.

Kateřina Šedivá a Jiří Lesňák – pár, který umí zlepšit život slepicím. „Minulý týden se jim podařilo plot přelétnout několikrát, proto jsme dvěma nejčastějším uprchlíkům, Jolandě a Giselle, přistřihli pár letek. U Jolandy to bohužel nepomohlo, jelikož tato slepičí agentka vynalezla cestu přes kurník. Víceméně by ani tolik nevadilo, že z výběhu zdrhají na zbytek zahrady, ale problémem je, že pak netrefí zpět do kurníku a čekají u plotu na vysvobození jako živá návnada pro lišku nebo kunu. Musíme tak denně chodit kontrolovat, zda se jim nezachtělo na výlet, což zcela smazává výhodu automatického zavírání kurníku. Zkusíme ještě navýšit plot v kritickém místě a zastřihnout více letek.“ Toto je jeden z příspěvků na Facebooku, který najdete na profilu 5slepic. Ten patří partnerům Kateřině Šedivé a Jiřímu Lesňákovi, kteří se ve volném čase věnují netradičnímu koníčku – neustálému zlepšování života slepic, které chovají. Jiří jim například vyrobil automatický kurník, zahradní posezení, letní bazén naplněný popelem. Kateřina zase slípky zásobuje květinami, ovocem a zeleninou a stará se o jejich vzájemnou „socializaci“. To, že by vám asi vůbec nevadilo být slepicí v jejich péči, vás pár přesvědčí právě a jedině v SJK.