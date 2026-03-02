Reportéři na startu: ČT podporuje mediální gramotnost ve školách

2. 3. 2026

Vzdělávací portál ČT edu ve spolupráci s Akademií ČT24 spouštějí čtvrtý ročník soutěže Reportéři na startu, který je otevřen žákům 1. a 2. stupně ZŠ a studentům středních škol. Projekt přibližuje novinářskou praxi a zároveň zábavnou i praktickou formou prezentuje mediální výchovu.

Zdroj: ČT, Fotografie do brožur Jak natočit reportáž a Jak založit školní televizi pořízené v prostorách Kavčích hor

Ambasadorem nového ročníku je již podruhé zástupce šéfredaktora ČT24 Martin Řezníček„Jedná se o unikátní projekt, který mladé lidi dostane k novinařině a snaží se je podpořit v jejich schopnostech a třeba jednou i ve volbě povolání. Novinařina je jedním z těch nejzajímavějších a v komplikovaném světě i nejdůležitějších. Ukazuje to na jeden z mnoha rozměrů aktivit České televize. Nejde jen o zábavu, sport či zpravodajství, ale o vzdělávání mladé generace a výchovu ke kritickému myšlení.“

Reportéři na startu patří mezi jednu z aktivit, které ČT edu vytváří za účelem podpory mediální výchovy. Projekt podněcuje k týmové spolupráci, kreativitě a porozumění současnému mediálnímu prostředí. „Děti jsou dnes do světa médií často vpuštěny bez jakékoliv přípravy. Narážejí tak na obsah, který pro ně nebyl vytvořen a na který nedokážou nahlížet s dostatečným odstupem. Mediální gramotnost se tak stává klíčovou kompetencí pro život ve 21. století. Od učitelů ale víme, že si často nevědí rady s tím, jak ji v hodinách uchopit. Soutěž Reportéři na startu je konkrétním nástrojem, jak mediální výchovu učit prakticky. Žáci si v ní na vlastní kůži vyzkoušejí zodpovědnou novinářskou práci – od sběru informací přes jejich ověřování až po finální střih. Díky této zkušenosti s vlastní tvorbou se pak dokážou na obsah, který denně konzumují, dívat mnohem kritičtěji,“ vysvětluje vedoucí redaktorka ČT edu Anna Kabelková.

Zdroj: ČT, fotografie do brožur Jak natočit reportáž a Jak založit školní televizi pořízené v prostorách Kavčích hor

„Každá reportáž, která se dostane do soutěže, je pro nás cenná, protože představuje skutečný projev kreativity žáků a jejich pohledu na svět. Reportáže ukazují, jak žáci dokážou pozorovat, ptát se, analyzovat a vyprávět příběh, který je zajímá. Ze všech příspěvků je vidět, že se studenti učí pracovat s informacemi, rozvíjejí kritické myšlení a získávají zkušenosti, které jim zůstanou i mimo školní prostředí,“ dodává projektová manažerka Akademie ČT24 Pavlína Tomášová.

Vítězové získají exkluzivní příležitost navštívit zpravodajství České televize, setkají se s redaktory, editory a moderátory, kteří každý den vytvářejí aktuální obsah, a získají možnost zdokonalit své reportérské dovednosti. Ocenění na druhém a třetím místě budou moci načerpat nové zkušenosti v tematickém workshopu. Každá reportáž zařazená do soutěže dostane zpětnou vazbu od profesionála ze zpravodajství.

Své reportáže mohou zájemci registrovat prostřednictvím webu ČT edu do 28. dubna. Na stránkách jsou k dispozici instrukce připravené profesionály ze zpravodajství České televize. Součástí je návod pro tvorbu reportáže a práce se zdroji.

Reportéři na startu 2026: https://edu.ceskatelevize.cz/soutez/reporteri-na-startu

