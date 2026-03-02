Reportéři na startu: ČT podporuje mediální gramotnost ve školách

Vzdělávací portál ČT edu ve spolupráci s Akademií ČT24 spouštějí čtvrtý ročník soutěže Reportéři na startu, který je otevřen žákům 1. a 2. stupně ZŠ a studentům středních škol. Projekt přibližuje novinářskou praxi a zároveň zábavnou i praktickou formou prezentuje mediální výchovu.
Ambasadorem nového ročníku je již podruhé zástupce šéfredaktora ČT24 Martin Řezníček: „Jedná se o unikátní projekt, který mladé lidi dostane k novinařině a snaží se je podpořit v jejich schopnostech a třeba jednou i ve volbě povolání. Novinařina je jedním z těch nejzajímavějších a v komplikovaném světě i nejdůležitějších. Ukazuje to na jeden z mnoha rozměrů aktivit České televize. Nejde jen o zábavu, sport či zpravodajství, ale o vzdělávání mladé generace a výchovu ke kritickému myšlení.“
Reportéři na startu patří mezi jednu z aktivit, které ČT edu vytváří za účelem podpory mediální výchovy. Projekt podněcuje k týmové spolupráci, kreativitě a porozumění současnému mediálnímu prostředí. „Děti jsou dnes do světa médií často vpuštěny bez jakékoliv přípravy. Narážejí tak na obsah, který pro ně nebyl vytvořen a na který nedokážou nahlížet s dostatečným odstupem. Mediální gramotnost se tak stává klíčovou kompetencí pro život ve 21. století. Od učitelů ale víme, že si často nevědí rady s tím, jak ji v hodinách uchopit. Soutěž Reportéři na startu je konkrétním nástrojem, jak mediální výchovu učit prakticky. Žáci si v ní na vlastní kůži vyzkoušejí zodpovědnou novinářskou práci – od sběru informací přes jejich ověřování až po finální střih. Díky této zkušenosti s vlastní tvorbou se pak dokážou na obsah, který denně konzumují, dívat mnohem kritičtěji,“ vysvětluje vedoucí redaktorka ČT edu Anna Kabelková.
„Každá reportáž, která se dostane do soutěže, je pro nás cenná, protože představuje skutečný projev kreativity žáků a jejich pohledu na svět. Reportáže ukazují, jak žáci dokážou pozorovat, ptát se, analyzovat a vyprávět příběh, který je zajímá. Ze všech příspěvků je vidět, že se studenti učí pracovat s informacemi, rozvíjejí kritické myšlení a získávají zkušenosti, které jim zůstanou i mimo školní prostředí,“ dodává projektová manažerka Akademie ČT24 Pavlína Tomášová.
Vítězové získají exkluzivní příležitost navštívit zpravodajství České televize, setkají se s redaktory, editory a moderátory, kteří každý den vytvářejí aktuální obsah, a získají možnost zdokonalit své reportérské dovednosti. Ocenění na druhém a třetím místě budou moci načerpat nové zkušenosti v tematickém workshopu. Každá reportáž zařazená do soutěže dostane zpětnou vazbu od profesionála ze zpravodajství.
Své reportáže mohou zájemci registrovat prostřednictvím webu ČT edu do 28. dubna. Na stránkách jsou k dispozici instrukce připravené profesionály ze zpravodajství České televize. Součástí je návod pro tvorbu reportáže a práce se zdroji.
Reportéři na startu 2026: https://edu.ceskatelevize.cz/soutez/reporteri-na-startu