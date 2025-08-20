Rádio Blaník zůstává jedničkou, Radiohouse hlásí růst share i nové ambice

Rádio v Česku potvrzuje svou mimořádnou sílu. Podle nejnovějších výsledků Radioprojektu (1. a 2. kvartál 2025) oslovuje tento mediatyp prakticky celou populaci. Jedničkou českého rozhlasového trhu zůstává Rádio Blaník, které potvrzuje první příčky ve všech klíčových ukazatelích poslechovosti. Dobré zprávy si odnáší i mediální zastupitelství Radiohouse, podíl na trhu (24,8 %) mezikvartálně mírně vzrostl a další nárůsty lze očekávat s rozšířením digitálního vysílání DAB+.
Zdroj: Rádio Blaník
Rádio opět oslovuje prakticky celou populaci. I ti, kteří tvrdí, že rádio aktivně neposlouchají, jsou vystaveni jeho vysílání – celkový dosah rádia v období dosáhl 99,9 %. Tento výsledek potvrzuje unikátní sílu rádia jako mediatypu, který si i v době digitální konkurence udržuje schopnost zasáhnout téměř každého.
„Nové hybridní řešení Radioprojektu stále silněji ukazuje, jak ohromný je dosah rádia jako mediatypu a také dosah vysílání našich stanic napříč cílovými skupinami a regiony. Budeme usilovat o to, aby i menší čeští podnikatelé mohli využít tento potenciál v co největší míře pro budování vlastní značek a zvýšit tak svou konkurenceschopnost. Společně se strategickými partnery brzy představíme nový projekt pro budování domácích značek RH 300 Cross+, kam vkládáme všechny naše vysílací technologie včetně nového DAB+ a prostor v hodnotě sto milionů korun“, říká Petr Uchytil, ředitel marketingu Radiohouse.
Rádio Blaník se trvale usadilo na první pozici v naprosté většině ukazatelů poslechu, je první v celkovém dosahu, měsíčním i týdenním, poslechu a zároveň má nejvyšší rating i share.
„Z aktuálních čísel máme samozřejmě obrovskou radost, byť se na to zároveň díváme i s velkou mírou pokory. Blaník není jen rádio, Blaník je životní styl, který je z velké části definován tím krásným usměvavým sluníčkem, které máme ve znaku a které svítí tak vysoko. S velkou úctou proto děkujeme každému z těch více než dvou milionů posluchačů, kteří si nás naladí alespoň jednou týdně, že s námi takto věrně sdílí náš úžasný blanický svět,“ říká s úsměvem Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník.
Pro Radiohouse jsou to samé dobré zprávy. Celkový share Radiohouse se oproti posledním výsledkům mírně zvýšil na 24,8 %. Všechna rádia si zachovala vysoké dosahy v měsíčním i týdenním poslechu. A nové DAB+ vysílání ještě není zahrnuto, takže má mediální zastupitelství slušně nastartováno k růstu i v dalším období.
„Naše výsledky ukazují, že rádio má stále obrovský zásah a sílu, kterou umíme klientům efektivně nabídnout. Jsme připraveni ještě více propojit tradiční FM vysílání, rostoucí digitální DAB+ a online prostředí do jednoho silného balíku. Naším cílem je, aby čeští podnikatelé – od malých firem po velké hráče – měli v rádiu partnera, který jim pomůže budovat značku i zvyšovat konkurenceschopnost, v tom jim pomůže i chystaný projekt RH 300 Cross+,“ doplňuje Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.
Fajn rádio
„Fajn rádio už dávno není jen klasické rádio. Jsme vlastně takový moderní influencer – hrajeme hudbu, tvoříme obsah na sítích a bavíme mladou generaci tam, kde tráví nejvíce času. V době, kdy se všechno přesouvá do digitálu, nás těší, že si Fajn drží stabilní pozici v poslechu a zároveň roste i v online prostředí. Dnes už jsme spíš multimediální platforma, která propojuje hudbu, trendy a komunitu posluchačů. A to nás fakt baví,“ reflektuje Chris Kaufman, programový ředitel Fajn rádia.
Hitrádio
„Těší nás mezikvartální nárůsty na Vysočině, Faktoru, Orionu, Contactu, FM Plus nebo Černé hoře. Naopak spokojeni nemůžeme být s poklesy našich metropolitních rádií, tedy pražského a brněnského City. Nová metodika sběru dat se usazuje a my věříme, že další čísla přinesou ještě přesnější výsledky. Na Hitrádiích chystáme pro podzim zajímavé novinky, které zvýší celkovou kvalitu vysílání. Věříme, že je naši posluchači ocení,“ říká Michal Merenda, programový ředitel sítě Hitrádií.
Rock rádio
„Rock rádio si měsíčně naladí skoro milion a půl slušných rockerů, což z nás dělá českou rockovou jedničku. V červenci jsme navíc spustili digitální vysílání, takže máme možnost oslovit nové posluchače tam, kde nás dříve nenaladili. Uvidíme, zda přesvědčíme další, že rock je slušná muzika pro všechny“, shrnuje aktuální čísla Martin Drtina, programový ředitel Rock rádia.