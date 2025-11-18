Radio Awards 2025 pokračuje v Plzeňském kraji a představuje semifinalisty čtvrtého ročníku

Mediální zastupitelství Radiohouse ze skupiny Media Bohemia navazuje na úspěch předchozích ročníků, a i letos pokračuje v projektu Radio Awards, který již čtyři roky oceňuje nejefektivnější a nejkreativnější rozhlasové a náborové kampaně v Plzeňském kraji.
Zdroj: Radiohouse
Letos bylo z celkového počtu 353 reklamních zadavatelů vybráno 23 semifinalistů. Mezi nominovanými nechybí významné regionální ani celostátní značky, například LOXXESS Bor, Škoda Group, Gymnázium Františka Křižíka, Západočeská univerzita v Plzni, Edolo, Třemošenská uzenina, ELITEX, Pizza Doma, Izol West, Hotel Srní, Plzeň 2015, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Městský ústav sociálních služeb, Strkan s.r.o., Parkhotel Golf Mariánské Lázně, Film Servis Plzeň (Finále Plzeň), Pneucentrum Hájek, Centrála cestovního ruchu Plzeňského kraje, KLAUS Holding, Váš Domovník, Auto Kalný, Pfeifer Holz a Profivoda.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 20. listopadu 2025 v prostorách Plzeňského Prazdroje. Hosté se mohou těšit na hvězdnévystoupení Kateřiny Marie Tiché, celým večerem provede zkušený moderátor Jirka Pelnář, který moderuje Snídani šampionů na Hitrádiích. Generálním partnerem Radio Awards 2025 je SENIMED s.r.o. – farmaceutická společnost, působící v oblasti distribuce volně prodejných léků, zdravotnických prostředků a doplňků stravy.
V letošním roce Radio Awards rozšiřuje své zaměření i kategorii ocenění.
„V letošním ročníku Radio Awards jsme rozšířili stávající kategorie o dvě nové – Nejlepší rozhlasový spot roku a Nejlepší mediální partnerství Plzeňského kraje. Chceme tím více podpořit nejen kreativitu samotných kampaní, ale také dlouhodobou práci firem se značkou a audio komunikací. Zároveň sledujeme výrazný posun v tom, jak firmy využívají rádio v kombinaci s dalšími formáty – od digitálních rozšíření po eventové aktivity,“ říká Martina Nováková, regionální obchodní ředitelka Radiohouse pro západní Čechy.
Zdroj: Radiohouse
O oceněných rozhodne odborná porota složená z klíčových osobností rozhlasového a marketingového prostředí:
- Lucie Pacholíková, programová ředitelka Hitrádia FM Plus
- Chris Kaufman – programový ředitel Fajn rádia
- Štěpán Ryska, jednatel společnosti Radiohouse
- Daniel Rumpík, programový ředitel Rádia Blaník
- Michal Merenda, programový ředitel sítě Hitrádií
- Petr Uchytil, šéf marketingu a produktu skupiny Media Bohemia
- Eva Ježková, vedoucí produkce Audiotech Plzeň
Porota bude hodnotit srozumitelnost sdělení, kreativitu, práci s audio prvky, kombinaci spotů a doprovodných formátů i celkový regionální dopad kampaně. „Radio Awards je pro nás dlouhodobě potvrzením, že Plzeňský kraj je mimořádně silným regionem, pokud jde o kreativitu i odvahu firem pracovat s rádiem jako významným médiem. Každý rok vidíme kampaně, které nastavují laťku ještě výše – a letošní semifinalisté jsou toho jasným důkazem. Těší nás, že můžeme jejich práci nejen ocenit, ale i pomáhat zviditelňovat v rámci celého trhu,“ shrnuje Štěpán Ryska, jednatel společnosti Radiohouse.
Vyhlášení vítězů proběhne 20. listopadu 2025 v prostorách Plzeňského Prazdroje. Součástí večera budou také medailonky jednotlivých semifinalistů. Radio Awards pokračuje v tradici podpory regionálních firem a institucí, které prostřednictvím rozhlasových kampaní dokáží oslovit publikum napříč krajem, budovat vztah s komunitou a posouvat hranice regionálního marketingu.