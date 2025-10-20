Nejkrásnější Češkou se stala Miriam Sais

Národní soutěž krásy Miss České republiky zná své vítězky pro rok 2025. Z celkového počtu více než 400 přihlášených dívek se do finálového večera probojovalo pouze osm z nich. Hosty v pražském OX Club Prague a diváky sledující online přenos uchvátila krása i talent finalistek v jejich volných disciplínách. Nechyběla ani prezentace jejich charitativních projektů.
Zdroj: Miss České republiky, fotografie: Ondřej Čapka
Prvním místem se může pyšnit osmnáctiletá Miriam Sais z Prahy. Jako I. Vicemiss porota zvolila Isabellu Rossini, která je pouze o rok starší a také pochází z Prahy. Isabella Rossini získala také velkou podporu v hlasování o Miss Sympatie. Proto se nemůžeme divit, že tento titul s přehledem získala. II. Vicemiss se stala ve svých osmnácti letech Karolína Kuhnová, která reprezentovala moravské Vrbno pod Pradědem. Titul Miss Silueta obdržela dvacetiletá Tereza Hromasová z obce Zeleneč.
Získat titul Miss Naděje není jednoduché. Udělování tohoto titulu má historii v době Covidu, kdy Miss České republiky začala spolupracovat s Fondem dětí OSN Unicef a nově v letošním roce také s platformou Donio. Všechny finalistky měly, kromě zapojení se do charitativního projektu Počítače dětem, za úkol vytvořit vlastní projekt. Jako vůbec nejlepším vyhodnotila odborná porota složená ze zástupců charitativních organizací projekt Beáty Pospíškové.
Sbírka navazuje na projekt Počítače dětem, v jehož rámci soutěžící dívky během léta pomáhali prostřednictvím sociálních sítí a dárců shromáždit starší IT techniku pro formální i neformální vzdělávání dětí nejen v rodinách, ale i dětských domovech, nemocnicích, azylových domech, nízkoprahových zařízeních apod. Od počátku existence organizace se podařilo shromáždit a zachránit více než 20 000 počítačů a notebooků, které mohou pomáhat dále.
Diváci si během večera užili tři působivé přehlídky, které představily módní návrhářky Božena Petrášová (BOBA) a Šárka Ordošová. Jejich modely, uvedené v premiéře na brněnském Czech Fashion Weeku, zaujaly nejen originalitou, ale i symbolikou – bílé šaty z kolekce Šárky Ordošové s názvem White Majesty se staly symbolem vítězství, protože je soutěžící dívky oblékly při samotném vyhlašování a korunovaci nejkrásnějších dívek České republiky pro rok 2025. Šárka Ordošová spolupracuje s Miss České republiky již od roku 2020 a její kolekce se pravidelně objevují na všech finálových večerech. Program doplnila i tradiční promenáda v plavkách, ve které finalistky předvedly výsledky měsíců tvrdé práce na svých postavách. Skvostné korunky dívky obdrželi od rodinné šperkařské firmy JSB Bijoux, která pochází ze samotného srdce bižuterie, Jablonce nad Nisou.
V porotě zasedli generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček, dále podnikatelé, módní návrhářky a vítězky z minulých let, které současně zastávají roli organizátorek soutěže. Slavnostním večerem provedla dvojice moderátorů Jiří Fröhlich a Jan Navrátil. Hudební vystoupení obstarala studentka Mezinárodní konzervatoře Praha Rozárka Trešlová. O následnou afterparty se postarali skvělí DJ’s.
Celý slavnostní finálový večer můžete zhlédnout na Stream.cz.
Dívky ušly dlouhou a náročnou cestu od castingu přes dvoukolové semifinále a postup do TOP 12, následně TOP 10 až po finální TOP 8. Během této cesty absolvovaly řadu rozhovorů, módních přehlídek i vzdělávacích kurzů v rámci dvou soustředění. Musely se naučit vystupovat před kamerou i před publikem, osvojily si umění veřejného projevu, zdokonalily své prezentační a mediální dovednosti. Dívky rovněž absolvovaly kurz osobního marketingu, školení o zdravé stravě a cvičení, kurz etikety i tréninky catwalku a taneční choreografie.
Spolu s úřadujícími vítězkami a vítězkami z minulých ročníků se finalistky zúčastnily výstavy Křehká krása v Jablonci nad Nisou, dvakrát navštívily město Mělník – v rámci slavností města a místního vinobraní – a také se představily na prestižním Czech Fashion Weeku v Brně. Po celou dobu je na akcích provázelo podporující publikum.
Tradičně také společně s ředitelem soutěže Robertem Novotným nafotily exkluzivní charitativní kalendář; Robert Novotný za svůj kalendář získal v roce 2015 ocenění v soutěži Kalendář roku. Finále bylo pro dívky velkou motivací neustále na sobě pracovat, proto se svědomitě připravovaly již od léta. Kromě individuální přípravy absolvovaly nácviky catwalku i taneční vystoupení, kterými uchvátily diváky v sále. Vítězky se poprvé veřejnosti představí na pražském Prague Car Festivalu, který proběhne první listopadový víkend v Letňanech.
Ve finále bojovalo o korunky těchto osm dívek:
dívka č. 1 – Miriam Sais, 18 let, Praha
dívka č. 2 – Beáta Pospíšková, 22 let, Moravany u Brna
dívka č. 4 – Ellen Krejčí, 21 let, Praha
dívka č. 7 – Tereza Hromasová, 20 let, Zeleneč
dívka č. 8 – Karolína Kuhnová, 18 let, Vrbno pod Pradědem
dívka č. 10 – Isabella Rossini, 19 let, Praha
dívka č. 11 – Michaela Bezkočková, 21 let, Praha
dívka č. 12 – Tereza Muroňová, 22 let, Brušperk
Vítězky titulů Miss České republiky 2025:
Miriam Sais – Miss České republiky 2025 (1. místo)
Isabella Rossini – I. vicemiss České republiky 2025 (2. místo)
Karolína Kuhnová – II. vicemiss České republiky 2025 (3. místo)
Tereza Hromasová – Miss Silueta České republiky 2025 (dívka s nejkrásnější postavou)
Beáta Pospíšková – Miss Naděje České republiky 2025 (dívka s nejpřínosnějším charitativním projektem)
Isabella Rossini – Miss Sympatie České republiky 2025 (nejkrásnější dívka dle hlasování veřejnosti)