Kouzlo loutek a poezie obrazu. ČT otevírá novou výstavu věnovanou tvorbě Šárky Váchové

Výjimečný soubor loutek, scén a výtvarných návrhů představuje nová výstava České televize věnovaná režisérce a scenáristce Šárce Váchové. Expozice Kouzlo loutek a poezie obrazu nabídne díla, která vznikala pro večerníčky, filmové projekty i divadelní představení, a především kompletní svět Chaloupky na vršku, jedné z nejvýraznějších autorských prací Šárky Váchové. Výstava je otevřena od 28. listopadu v Galerii České televize.
Zdroj: Česká televize
„Děti milují, když ve filmu vidí postavičky, se kterými se mohou ztotožnit, zvířata a různé zvyky, z nichž některé jsou pozapomenuté. A tím je Chaloupka na vršku velmi zajímavá i pro rodiče. Chtěla jsem, aby večerníček přinesl zábavu i poučení. Proto se děj pohádky odehrává asi před 150 lety ve vesničce pod horami. Moc mě těší, že si děti malé loutkové hrdiny oblíbily, zpívají si jejich písničky, a dokonce napodobují i některé zvyky a obyčeje,“ říká k pohádce Chaloupka na vršku, která je hlavním motivem výstavy, režisérka a scenáristka Šárka Váchová.
„Výraznou část expozice tvoří autentické scény z večerníčků a loutek vystavené tak, aby co nejvěrněji přiblížily natáčení loutkového animovaného filmu. Výstava je doplněna o návrhy kostýmů z filmových pohádek, scénářů, fotografií a originálů Šárky Váchové,“popisuje kurátorka výstavy Jana Emma Sommerová.
Návštěvníci uvidí například scény Mikuláš s čertem, Koledníci či Betlém. Nechybí ani interiér světniček u řezbáře Tomše, Ševců, Hrnčířů a exteriéry chaloupek. Výstavu doplňují výjevy z tradičních lidových zvyků, Vynášení smrtky, Pomlázka, Slunovrat.
Výstava zároveň přibližuje i další fáze tvorby Šárky Váchové. Představí marionety, které vznikly pro mezinárodní filmové projekty, například loutky pro americký film Pinocchiova dobrodružství. K vidění budou také loutky z divadelních zpracování Ptáka Ohniváka a lišky Ryšky nebo Malého prince. Vystaveny jsou knihy Šárky Váchové, včetně kompletní knižní podoby Chaloupky na vršku a Šlupky a Buby, které si mohou návštěvníci zakoupit v prodejně České televize.
„Chtěli jsme vytvořit prostor, kde se návštěvníci přiblíží samotnému procesu vzniku loutky i scén. Tvorba Šárky Váchové je plná jemnosti a preciznosti, která je dnes vzácná. Výstava ukazuje nejen svět Chaloupky na vršku, ale i šíři její práce napříč divadlem, filmem a animací,“ říká vedoucí projektové kanceláře České televize Petra Dostálová.
Galerie České televize na Kavčích horách je otevřena denně od 10 do 18 hodin, vstup je zdarma. O státních svátcích je výstava uzavřena. První den výstavy pro veřejnost je pátek 28. listopadu. Podrobnosti jsou k dispozici na webu České televize.
Oblíbený večerníček Chaloupka na vršku nabízí iVysílání České televize.