Hitrádio City spustilo novou odpolední show. Pražany baví hvězdné trio Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková

Úspěšné metropolitní Hitrádio City představilo od září novou podobu svého odpoledního vysílání. Každý všední den od 15:00 do 18:00 usednou za mikrofony Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Nová trojice chce posluchačům nabídnout tři hodiny humoru, aktuálních pražských témat, hudby a výrazných osobností. Hlavním slibem nové show je jednoduché: „Zlepši si náladu.“
Zdroj: Hitrádio City
Nová odpolední show vzniká jako výrazný pražský formát postavený na osobnostech moderátorů a jejich vzájemné chemii. Hitrádio City ji chce proměnit v každodenního společníka Pražanů na cestě z práce – zejména v době, kdy město zpomaluje dopravní špička a dobrá nálada se může hodit nejvíc.
„Nechceme dělat rádio, které jen hraje v pozadí. Chceme, aby se posluchači těšili na konkrétní lidi a konkrétní momenty show. Praha sama každý den nabízí obrovské množství témat, absurdit a příběhů. Naším cílem je vzít je, pobavit se jimi a být tři hodiny součástí života lidí, kteří se právě vracejí domů, vyzvedávají děti nebo stojí v koloně,“ říká programový ředitel Hitrádií Michal Merenda.
Tři rozdílné osobnosti, jedna show
Do Hitrádia City se v nové roli vrací Dominik Vršanský, který už má s rádiem dlouholeté zkušenosti. V posledních letech zároveň výrazně uspěl v digitálním prostředí, kde si vybudoval silné publikum především díky satiře, parodiím a osobitému komentování každodenního života.
Vedle něj bude stát herec, moderátor a komik Vincent Navrátil, který do vysílání přináší improvizaci, nadhled a zkušenost se živou zábavou. Trojici doplní Andrea Bezděková, modelka a moderátorka pohybující se dlouhodobě ve světě médií, showbyznysu a sociálních sítí.
Právě rozdílnost všech tří osobností má být jednou z hlavních předností formátu. „Chceme, aby posluchač měl pocit, že sedí s námi u jednoho stolu. Občas si budeme lézt na nervy, občas se jeden druhému vysmějeme a někdy se možná nedobereme vůbec žádného rozumného závěru. Ale přesně tak vypadají nejlepší rozhovory mezi lidmi, kteří se mají rádi,“ říká Dominik Vršanský.
Praha nebude jen kulisou
Výraznou roli v pořadu dostane samotná metropole. Show se bude věnovat tématům, která Pražané během dne skutečně řeší – od dopravy a života ve městě přes vztahy a rodinu až po aktuální dění, celebrity a události, o kterých se právě mluví.
Hitrádio City tím pokračuje v profilaci jako metropolitní rádio pro Prahu a Střední Čechy. Odpolední show míří především na posluchače ve věku 25–49 let a vysílá v jednom z nejdůležitějších časových pásem dne.
Nová odpolední show Hitrádia City vysílá od září každý všední den od 15:00 do 18:00.