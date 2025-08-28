ČT představila novou organizační strukturu. Jedná se o první vlnu změn ve vedení instituce

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek představil na dnešním zasedání Rady ČT upravenou organizační strukturu instituce. Mezi nejvýraznější změny patří sloučení divizí Program a Digitální služby nebo vyčlenění ČT sport do samostatné divize. První vlna úprav s platností od 1. září vychází z kandidátského projektu Hynka Chudárka a jejich cílem je vyšší efektivita, úspory a větší přehlednost v řízení instituce. Další úpravy organizační struktury budou následovat.
„Organizační změny, které dnes představujeme, jsou prvním krokem na cestě k efektivnější České televizi. V souladu s tím, co jsem deklaroval při své kandidatuře, jde o promyšlený začátek postupných úprav, které posílí naši programovou i digitální nabídku a přinesou lepší přehlednost celé organizace,“ uvedl generální ředitel Hynek Chudárek.
Ředitelem divize Program a digitální služby, která vznikne sloučením původně dvou stejnojmenných divizí, bude Milan Fridrich.
Program ČT sport je nově vyčleněn do samostatné divize Sport, jejím ředitelem bude Jiří Ponikelský. Divize Korporátních služeb se přejmenovává na divizi Korporátní vztahy a marketingová komunikace a v jejím vedení zůstává Michal Fila. Do její působnosti spadají útvary marketingu, bezpečnosti, stravování a řízení lidských zdrojů. Novou personální ředitelkou je od 1. září Barbora Smutná.
Do přímé podřízenosti generálního ředitele jsou nově začleněny útvary Komunikace, charita a mediální partnerství, Obchod a Telexport, který se mimo jiné zabývá prodejem vysílacích práv. Vedoucím Kanceláře generálního ředitele je od 1. srpna Jiří Hrabovský, dosavadní vedoucí právního úseku.
Od září obnoví Česká televize samostatnou ekonomickou redakci zpravodajství a chystá dva nové pořady zaměřené na ekonomiku. První z nich, Události, komentáře z ekonomiky, nabídnou každý týden souhrn nejdůležitějších událostí z ekonomiky, jejich rozbor s hosty ve studiu i speciální reportáže k aktuálním tématům. Vysílání odstartuje už 6. září.