Cirque du Soleil přiveze do Prahy magickou show KURIOS. Hitrádio bude u toho!

Praha se na začátku podzimu stane dějištěm jedinečného uměleckého zážitku. Od 3. září do 5. října 2025 zavítá na Letenskou pláň legendární Cirque du Soleil se svou oceňovanou show KURIOS – Kabinet kuriozit, která diváky vtáhne do fascinujícího světa steampunku, imaginace a neuvěřitelné akrobacie.
Zdroj: Radiohouse
Pod střechou ikonického velkého šapitó, vysokého 19 metrů a určeného pro 2 500 diváků, ožijí příběhy, které kombinují dechberoucí artistické výkony s poezií, hudbou, výtvarným uměním a jemným humorem. Návštěvníci vstoupí do alternativního univerza, kde se viditelné stává neviditelným, perspektivy se mění a čas se zastavuje.
Představení KURIOS mělo světovou premiéru v roce 2014 v Montrealu a od té doby uchvátilo více než 6 milionů divákůve 35 městech po celém světě. Dosud odehrálo přes 3 000 repríz a získalo si pověst jednoho z nejinovativnějších projektů Cirque du Soleil.
Pro Českou republiku jde o výjimečnou událost – poprvé bude možné tento světově proslulý soubor sledovat v prostředí velkého šapitó, které je pro jeho představení typické. Diváci se tak mohou těšit na autentickou atmosféru „vesnice na kolečkách“, kterou Cirque du Soleil po světě přiváží.
Hitrádio je hrdým mediálním partnerem této mimořádné show a zve všechny milovníky umění, akrobacie a originálních příběhů k návštěvě.