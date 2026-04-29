APSV: Nezávislost veřejnoprávních médií nestojí na způsobu financování

Kvalitní veřejnoprávní média potřebují jasně definované poslání, kontrolu hospodaření i stabilní ekonomické podmínky. Asociace provozovatelů soukromého vysílání vítá, že návrh ministra kultury otevřel veřejnou debatu o budoucí podobě České televize a Českého rozhlasu. Tuto debatu nelze podle APSV zúžit pouze na otázku, zda mají být zachovány, nebo zrušeny koncesionářské poplatky.
Skutečným tématem je širší nastavení veřejnoprávních médií v dnešním mediálním prostředí: jejich role, kontrola hospodaření, a především rozsah veřejné služby a dopad na rovnováhu duálního mediálního systému.
APSV považuje veřejnoprávní média za důležitou součást českého mediálního prostoru. Jejich poslání i způsob financování však doposud vycházejí z modelu, který vznikal v zásadně jiných podmínkách, než ve kterých dnes média fungují.
Pro APSV je klíčové zachování vyváženého duálního systému, v němž vedle sebe spravedlivě působí veřejnoprávní i soukromá média. Tato rovnováha byla narušena poslední mediální novelou a navýšením financování Českého rozhlasu, aniž by tomu předcházela dostatečná debata o rozsahu veřejné služby, efektivitě hospodaření a dopadech na soukromé vysílatele. Disproporce je přitom výrazná zejména na rozhlasovém trhu — zatímco Česká televize hospodaří s rozpočtem srovnatelným s TV Nova nebo TV Prima, Český rozhlas má z koncesionářských poplatků téměř dvojnásobné příjmy než všechna soukromá rádia v České republice dohromady.
APSV zároveň odmítá zjednodušený výklad, že samotné zrušení koncesionářských poplatků automaticky znamená ohrožení nezávislosti veřejnoprávních médií. Nezávislost nezajišťuje forma výběru peněz. Zajišťují ji jasná pravidla, transparentní hospodaření, předvídatelné financování a kontrolní mechanismy, které chrání veřejnoprávní média před politickým i tržním tlakem.
APSV je připravena se do debaty aktivně zapojit a přinést do ní data o českém mediálním trhu, srovnání s evropskými regulatorními modely a expertízu svých členů. Cílem nové legislativy má být stabilní mediální prostředí, které posílí nezávislost českých médií jako celku a současně obnoví ekonomickou rovnováhu a soutěžní férovost v českém mediálním prostoru.