Slušná rockerka 2027: Rock Radio představuje ženy, které se nebojí pořádné práce

Rock Radio pokračuje v tradici kalendáře Slušná rockerka. Pro rok 2027 se jeho tvářemi staly ženy, které se nebojí fyzicky náročné práce ani netradičních aktivit. Mezi vybranými rockerkami nechybí popelářka, střelkyně, bikerka nebo kickboxerka. O jejich výběru rozhodovali posluchači rádia.
Zdroj: Rock Radio
Kalendář Slušná rockerka patří mezi tradiční projekty Rock Radia, do kterých se aktivně zapojují jeho posluchači. Ti měli i letos na jaře možnost nominovat a vybírat ženy, které se následně staly tvářemi kalendáře pro následující rok.
Rock Radio vybraným účastnicím zajistilo profesionální fotografování a výsledné snímky se objeví v kalendáři na rok 2027. Zatímco v předchozích letech se projekt zaměřoval na různé podoby rockerského životního stylu, letošní kalendář klade důraz na ženy, které se věnují fyzicky náročným profesím, sportům nebo aktivitám.
Mezi vybranými účastnicemi se tak objevují například popelářka, střelkyně, bikerka nebo kickboxerka. Kalendář chce ukázat, že rockerský životní styl nemusí být spojený pouze s hudbou, ale také s odvahou, vytrvalostí a osobitým přístupem k životu.
„Na Slušné rockerky jsme pyšní právě proto, že každá z nich má svůj vlastní příběh. Nejde jen o fotky, ale o ženy, které něco umí, něco vydrží a nebojí se pořádné práce. A přesně takové ženy máme na Rock Radiu rádi,“ uvedl Martin Drtina, programový ředitel Rock Radia.
Křest kalendáře proběhne na 18. narozeninách Rock Radia
Nový kalendář Slušná rockerka 2027 bude slavnostně pokřtěn 7. listopadu během oslavy 18. narozenin Rock Radia ve Zlíně. Do prodeje se následně dostane 9. listopadu.
Projekt je zároveň jednou z aktivit, prostřednictvím kterých Rock Radio zapojuje své posluchače do života stanice. Ti se nepodílejí pouze na výběru hudby nebo účasti v soutěžích, ale v případě Slušné rockerky také přímo rozhodují o podobě výsledného kalendáře.
Více informací o narozeninové oslavě a vstupenkách je k dispozici na webu Rock Radia.